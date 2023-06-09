حمزة عنبي: بدء صدور تأشيرات حج البرامج السياحية اليوم

قال حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي باتت في الخطوات التنفيذية الأخيرة لموسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أنه من المنتظر أن تبدأ تأشيرات حجاج السياحة في الصدور بداية من اليوم ،موضحا أن نسبة كبيرة من شركات السياحة انتهت حاليا من سداد قيمة كافة تعاقدات الحج بالسعودية من مساكن إقامة الحجاج بمكة والمدينة وخدمات الإعاشة بمنى وعرفات وقيمة التنقلات الداخلية بالمملكة وأيضا من دفع رسوم استخراج تأشيرة الحج .

البنوك المصرية وفرت قيمة تعاقدات شركات السياحة بالريال السعودي

وأضاف لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية وبخاصة البنك الأهلي ساهمت بنسبة كبيرة في توفير قيمة تعاقدات شركات السياحة الخاصة بالحج داخل السعودية بالريال السعودي ما أدى إلى أن كافة رحلات الحج السياحي ستنطلق في مواعيدها المقررة وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

قيمة صكوك الأضحية

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام لم تقم بتحصيل قيمة صك الأضحية من الفائزين بالحج قبل السفر للسعودية، موضحا أن للحاج كامل الحرية في شراء صكوك الأضحية من الجهات المسئولة عن ذلك بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن غرفة شركات السياحة خاطبت كافة الشركات المنظمة لرحلات الحج السياحي، بخصوص سرعة سداد المساهمات المستحقة عن كل حاج لصالح صندوق الحج والعمرة والمقدر بـ 5975 جنيه.