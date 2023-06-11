بالأسماء.. جنوب سيناء تنظم حفلا لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظة، وقال لـ«الوطن» إنه قرر تكريم أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية والتعليم العام عقب ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية أسماء العشر الأوائل للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

نسبة النجاح 80%

وقال الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية التي اعتمدها الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف بلغت 80%.

وتابع، بأن إجمالي المتقدمين للامتحان بلغ 382 طالب وعدد الناجحين 297 طالبا، ومن لهم حق دخول الدور الثاني 73 طالبا، وعدد المتخلفين 12 طالبا.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

وتضمنت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء، ما يلي:

1- المركز الأول الطالب كريم أبو الفتوح فتحي، من معهد بنين طور سيناء، بمجموع 99.5%.

2- المركز الثاني الطالبة خديجة محمد عزت إبراهيم، من معهد فتيات أبو زنيمة، بمجموع 99.3%.

3- المركز الثالث الطالبة رفيدة محمد متولي إبراهيم، من معهد طور سيناء الإعدادي بمجموع 99،3٪.

4- الثالث مكرر الطالبة روميساء حسن حسين محمد، من معهد فتيات طور سيناء الإعدادي بمجموع 99%.

5- المركز الرابع الطالب محمد مجدي إبراهيم أبو اليزيد، من معهد بنين نويبع بمجموع 99%.

6- المركز الخامس الطالبة بسملة سالم محمد بيومي، من معهد فتيات أبو رديس بمجموع 98.9%.

7- المركز السادس الطالبة بسنت محمد علي عطية، من إدارة كاترين التعليمية، معهد فتيات الطرفة الإعدادي، بمجموع 98.9%.

8- المركز السابع الطالب عمير محمد طلعت الهلالي، من معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي، بمجموع 98.9%.

9- المركز الثامن الطالب منى خالد زكريا عبدالرحمن، من معهد فتيات الإعدادي النموذجي، بمجموع 98.9 %.

10- المركز التاسع بسملة علي محمد علي عطية، من معهد فتيات الطرفة، بمجموع 98.7%.

11- المركز العاشر الطالب علي حمادة علي عبده، من معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي بمجموع 98.7%.