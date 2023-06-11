تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متحركة في القاهرة والجيزة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شهدت معظم الطرق والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن وسيولة في أماكن أخرى، مع انتشار مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

كثافات مرورية متحركة

وشهد ميدان العتبة مرورًا بشارع الجيش وصولا إلى شارع بورسعيد، حالة من الكثافات المرورية المتحركة، أما بالنسبة لمنطقة الضاهر والتي تؤدي إلى ميدان رمسيس وحتى مسجد النور في العباسية، فهناك زحام بشكل نسبي.

تباطؤ بسيط في حركة المرور

ويشهد كوبري أكتوبر أمام القادمين من الجيزة في اتجاه منطقة وسط البلد كثافات مرورية نسبية للسيارات، بينما يشهد نفق الأزهر تباطؤا بسيطا في حركة سير السيارات أمام السيارات القادمة من ميدان صلاح سالم المتجه إلى الأوبرا والعكس.

سيولة مرورية

ويشهد كوبري النيل في حلوان سيولة مرورية وصولًا إلى مسجد الشهيد في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود كثافات نسبية بداية من المسجد وصولا لطريق القاهرة الوسطي.

ويشهد ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان، بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، كثافات مرورية.