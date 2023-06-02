مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق صلاح سالم بمصر الجديدة

لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة، أثناء عبور طريق صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة.

نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، الخاصة بمستشفى منشية البكري، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها، لكشف ملابسات الواقعة، وبيان اذا كانت قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء زوج السيدة المتوفية، لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها، وهل يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

إخطار بمصرع سيدة دهسًا

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع سيدة دهسا بطريق صلاح سالم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «آية. ط. م. م»، مواليد 1989، مقيمة في منطقة المطرية، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.