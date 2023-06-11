وفاة الروائي حمدي أبو جليل عن عمر يناهز 56 عاما

توفي الروائي حمدي أبو جليل عن عمر يناهز 56 عامًا، وفقًا لما أعلنته ابنته «هالة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتبت قائلة: «إنا لله وإنا إليه لراجعون بابا حبيبي مات».

الشاعر إبراهيم عبدالفتاح: لروحك المتمردة الرحمة والمحبة والسلام

ونعى الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، الكاتب الراحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «كانت الرواية بديعة ومتدفقة يا حمدي لولا هذا الفصل الأخير لروحك المتمردة الرحمة والمحبة والسلام».

مدير مكتبة العاصمة الإدارية: أجمل وأنقى من عرفت من الروائيين الممتلئين بالإنسانية

ورثى الدكتور زين عبدالهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية الكاتب حمدي أبو جليل قائلًا: «خبر حزين ومزعج للغاية، رحيل حمدي أبو جليل الفاعل ولصوص متقاعدون وصعود وانهيار صاد شين، وأجمل وأنقى من عرفت من الروائيين الممتلئين بالإنسانية».

وتابع: «حمدي الجميل رحل فجأة، ليضيق العالم اكثر مما هو ضيق وسيء، حمدي أبو جليل ابن البداوة والسخرية حتى من الذات، واحد من أهم الروائيين المصريين في الألفية الحديدة، ميريت القديمة حيث التقينا للمرة الأولى لدى الناشر الكبير محمد هاشم، السهرات والضحكات واللقاءات في وسط البلد وحواديت المثقفين والروائيين التي لا تنتهي، الله يرحمه ويحسن مثواه عاش جميلًا مفكرًا ضاحكًا، وترك أعمالًا لا تنسى في تاريخ الرواية العربية والمصرية».