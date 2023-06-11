أسعار الذھب الیوم الأحد 11-6-2023 في مصر.. المعدن الأصفر يفقد بريقه ويتراجع

سجلت أسعار الذھب الیوم في مصر الأحد 11-6-2023 تراجعًا ملحوظًا في عيار 24، إذ بلغت قيمة التراجع في حدود الـ 14 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس السبت، ليسجل الآن 2662 جنيهًا للبيع، و2651 جنيهًا للشراء.

سعر الذھب في مصر

وشهد سعر الذھب في مصر خلال الأيام الماضية تذبذب في الأسعار ما بين الانخفاض والارتفاع، فيما سجلي اليوم الاحد أسعار الذهب عيار 24 حوالي 2662 جنيه للبيع، و2651 جنيهًا للشراء، بينما يبلغ سعر الذهب عيار الآن 2330 جنيهًا، مقابل 2320 جنيهًا للشراء، وسجل الذهب عيار 18 بـ1997 جنيهًا، وفي حالة الشراء يصل إلى 1988 جنيهًا.

سعر جرام الذھب عیار 24

ووفقا لما أعلنته شعبة الذهب فإن سعر جرام الذھب عیار 24 تراجع حوالي 14 جنيهًا في الجرام مقارنة بسعر أمس السبت، ليسجل الآن 2662 جنيهًا للبيع، و2651 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذھب عیار 21

وتراجع سعر جرام الذھب عیار 21 بحدود 12 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس السبت إذ سجل 2330 جنيهًا للبيع، مقابل 2320 جنيهًا للشراء، ويعتبر الذهب عيار 21 أكثر تداولًا في حلات الصعيد، ويتمّ استخدامه في الشبكة والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 18

لأول مره منذ فترة يتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى ما دون الـ2000 جنيه، وهبط السعر بقمة 10 جنيهات فقط، خلال تعاملات صباح بالمقارنة بسعره أمس السبت، ليباع الآن بـ1997 جنيهًا، وفي حالة الشراء يصل إلى 1988 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

تراجع الجنيه الذهب عيار21 والذي يزن 8 جرامات خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 80 جنيهًا، بالمقارنة بسعره أمس السبت، ليسجل الآن 18640 جنيهًا للبيع، و18640 جنيهًا للشراء.

أسعار الذھب عالمیا

وسجلت أسعار الذهب عالميا تراجع أيضا بقيمة 3 دولارات خلال تعاملات بورصة الذهب، بالمقارنة بسعره أمس السبت، لتباع أونصة الذهب اليوم بسعر 1961 دولارًا و1962 دولارًا للشراء.