تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت، بمقدار 5 جنيهات على الأقل للجرام الواحد، وذلك للمرة الثانية على مدار اليوم، حيث هبطت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 10 جنيهات، ليصل إجمالي الانخفاض حتى الآن 15 جنيهاً، وذلك داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت بيانات شعبة المجوهرات أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في مصر، سجل في منتصف تعاملات اليوم، 2330 جنيهاً، بعد أن وصل في بداية التعاملات الي 2335 جنيهاً، فيما بلغ سعر عيار 24 بمنتصف التعاملات، 2663 جنيهاً للجرام، بدلاً من 2669 جنيهاً في الصباح.

أسعار الذهب في مصر

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 1997 جنيهاً، بعد أن وصل في بداية تعاملات الصباح إلى 2001 جنيهاً، وعيار 12 سجل 1331 جنيهاً للجرام، فيما بلغ سعر عيار 14 بمنتصف التعاملات 1553 جنيها بدلا من 1557 جنيهاً.

أسعار الجنيهات والسبائك الذهبية

وشهدت أسعار السبائك والجنيه الذهب هبوطاً ملحوظاً في منتصف تعاملات يوم السبت، ليبلغ سعر الجنيه الآن داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 18640 جنيهاً، بعد أن سجل صباحا 18680 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الأونصة 82815 جنيهاً، بدلاً من 82993 جنيهاً في التعاملات الصباحية.