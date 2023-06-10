أسعار سبائك الذهب اليوم بدون مصنعية وضريبة بعد تراجع «المعدن الأصفر»

تراجعت أسعار السبائك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك بعدما شهدت أسعار الذهب اليوم، هبوطا ملحوظا يقدر بنحو 10 جنيهات، بعد هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية، وتستعرض «الوطن» أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته شركة «BTC»، وهي أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر.

أسعار السبائك

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 13776 جنيهاً.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 14844 جنيهاً.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 27551 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 28712 جنيهاً.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً، عيار 24، 55022 جنيهاً.

أسعار السبائك الذهبية أكثر من 20 جراماً

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، عيار 24، اليوم 85559 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراماً، عيار 24، اليوم 137029 جنيهاً.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام، عيار 24، يبلغ 274058 جنيهاً.