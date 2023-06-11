كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن برنامج المنح الجامعية، وانضمام برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لـ250 طالب من «تكافل وكرامة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف برنامج «المنح الجامعية» المتاحة لأبناء أسر «تكافل وكرامة»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

أهداف برنامج «المنح الجامعية» المتاحة لأبناء أسر «تكافل وكرامة»

- إتاحة الفرص للطلاب من أبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»، للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة.

- توفير سبل الإقامة للطلاب المغتربين سواء بتوفير أماكن للإقامة أو دفع بدل مالي شهري «حسب الحاجة ووفقا لمعايير المنحة».

- تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين ماليًا من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل.

- زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحديدًا في الكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات المصروفات بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية.

- تزويد الطلاب بإمكانات أكاديمية استثنائية للوصول إلى فرص أكبر في التعليم الجامعي.

- تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

- تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد لنحو 65% من طلاب المنحة.

- توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ.

- زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال تنمية مهارات القيادة التواصل والمهارات اللازمة لسوق العمل لدى الطلاب.

- تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية حتى يتم إعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.