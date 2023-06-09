شروط ومعايير المنح الدراسية بالجامعات للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة
كتب:
أسماء زايد
01:15 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
إحدى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة - أرشيفية
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن منح دراسية لعام 2023-2024 بأفضل الجامعات للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم منح دراسية لحوالي 250 طالبًا في العام الدراسي القادم 2023 -2024، للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة العلمين الدولية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط ، جامعة المنصورة، جامعة أسوان، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة.
معايير القبول بالمنح الجامعية
- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط، بما يخدم أهداف وغايات البرامج والتخصصات الدراسية.
- أن يكون الطالب مصري الجنسية.
- لا تقبل المنحة طلاب التعليم المنزلي (الحاصلين على الثانوية العامة - منازل).
- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.
- يجب على الطلاب ذوي الإعاقة تقديم مستند التقييم النفسي التربوي وتقرير طبي صادرين ومختومين من مستشفى حكومي.
- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2022 -2023 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدي مدارس STEM من الدور الأول.
الدراسة في كليات الزراعة والتمريض
- سيتم تحديد النتيجة النهائية بناءً على نتائج الثانوية العامة.
- بالنسبة للطلاب الراغبين في الدراسة في كليات الزراعة والتمريض، قد يتم قبول مجموع أقل من 85%، وسيتم الإعلان عنه في حينه.
- يجب أن يذكر الطالب بوضوح المهارات التكنولوجية التي يحتاج إلى اكتسابها لمساعدته في عملية التعلم.