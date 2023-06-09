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شروط ومعايير المنح الدراسية بالجامعات للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة

كتب:

أسماء زايد
01:15 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
إحدى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة - أرشيفية

إحدى الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة - أرشيفية

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن منح دراسية لعام 2023-2024 بأفضل الجامعات للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم  منح دراسية لحوالي 250 طالبًا في العام الدراسي القادم 2023 -2024، للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة العلمين الدولية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط ، جامعة المنصورة، جامعة أسوان، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة.

معايير القبول بالمنح الجامعية

- أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط، بما يخدم أهداف وغايات البرامج والتخصصات الدراسية.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- لا تقبل المنحة طلاب التعليم المنزلي (الحاصلين على الثانوية العامة - منازل).

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- يجب على الطلاب ذوي الإعاقة تقديم مستند التقييم النفسي التربوي وتقرير طبي صادرين ومختومين من مستشفى حكومي.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2022 -2023 بمجموع لا يقل عن 85% من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدي مدارس STEM من الدور الأول.

الدراسة في كليات الزراعة والتمريض

- سيتم تحديد النتيجة النهائية بناءً على نتائج الثانوية العامة. 

- بالنسبة للطلاب الراغبين في الدراسة في كليات الزراعة والتمريض، قد يتم قبول مجموع أقل من 85%، وسيتم الإعلان عنه في حينه.

- يجب أن يذكر الطالب بوضوح المهارات التكنولوجية التي يحتاج إلى اكتسابها لمساعدته في عملية التعلم.

 

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رابط التقديم للمنح الجامعية لأبناء مستفيدي تكافل وكرامة المتفوقين

مميزات منحة الجامعة الأمريكية لخريجي الثانوية من أبناء «تكافل وكرامة»
بقلم أسماء زايد