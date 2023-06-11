«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة اليوم: تنخفض بمعدل درجتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11-6-2023، حيث تشهد البلاد تحسن كامل واستقرار في الأحوال الجوية وتكون حارة نهارًا معتدلة ليلًا، وذلك عقب ارتفاع درجات الحرارة وموجة العواصف الترابية والأمطار الرعدية التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الظواهر الجوية المؤثرة

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم معتدلة في الصباح الباكر ومعتدلة الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء، أما خلال ساعات النهار فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما تشتد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس اليوم، تتمثل في نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتتراوح من خفيف إلى معتدل، وارتفاع من موج البحر المتوسط يتراوح من متر إلى متر ونصف، بينما يتراوح ارتفاع موج البحر الأحمر من من متر إلى 1.75 مترا، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

أما عن درجات الحرارة اليوم، فتنخفض نسبيا بمعدل من درجة مؤية إلى درجتين، على أغلب مدن محافظات الجمهورية، وتأتي على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 23

- العاصمة الإدارية 33 - 23

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 22

- المنصورة 32 - 23

- الزقازيق 33 - 24

- شبين الكوم 33 - 23

- طنطا 32 - 21

- دمياط 29 - 22

- بورسعيد 28 - 22

- الإسماعيلية 34 - 23

- السويس 34 - 21

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 34 - 24

- نخل 34 - 21

- كاترين 28 - 17

- الطور 35 - 26

- طابا 32 - 27

- شرم الشيخ 36 - 27

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 36 - 28

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 36 - 25

- سوهاج 37 - 27

- قنا 38 - 28

- الأقصر 39 - 28

- أسوان 40 - 29

- الوادي الجديد 39 - 28

- أبو سمبل 40 - 30.