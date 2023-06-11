امتحان التربية الدينية للصف الثالث الثانوي 2023.. «اختيار من متعدد فقط»

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، غدا، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية الصف الثالث الثانوي 2023، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين في الامتحانات، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، وعدد لجان الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

امتحان التربية الدينية الصف الثالث الثانوي 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان التربية الدينية الصف الثالث الثانوي 2023، يتضمن أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد» ودون أسئلة مقالية، ولن يتطلب تسميع سور قرآنية في الامتحان، وتتراوح الأسئلة بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه لن يتم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم بامتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الثانوي 2023، مشيرا إلى أنّ المجلدات يتم تسليمها في المواد الأساسية فقط وليس المواد غير المضافة للمجموع.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحان مادة التربية الدينية للصف الثالث الثانوي 2023، للشعبتين العلمية والأدبية، ينطلق غدا في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة ونصف، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الثانوية العامة 2023

- 12 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع.

- 18 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة المواد الأساسية.

- 13 يوليو ختام امتحانات الثانوية العامة 2023.

- 780 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة.

- 2100 لجنة امتحانية بامتحانات الثانوية العامة.

- 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

- 15% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة مقالية.