تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط لجان الثانوية العامة في الشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس التي تُعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، لتوفير بيئة صحية للطلاب، لتأدية الامتحانات في جو هادئ، والمقرر انطلاقها غداً.

سيولة مرورية والحد من التكدس والزحام

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظ الشرقية، حملات نظافة ورفع الإشغالات بالشوارع بمحيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، ومراجعة وصيانه أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بضرورة التأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، وتوفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياه بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.