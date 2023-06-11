1199 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بجنوب سيناء غدا

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن نحو 1199 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022 /2023 غدا الاثنين.

وذكر محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحان الشهادة الثانوية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بالمحافظة، والتي ستبدأ غدًا الاثنين، وتنتهي يوم الخميس 13 يوليو المقبل.

إجمالي عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن إجمالي عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 1199 طالبًا وطالبة موزعين على 8 لجان ثانوية عامة، بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع.

وأوضح أنه جرى توفير كافة مستلزمات اللجان من مطهرات وأدوات تعقيم وخامات امتحانية وأجهزة قياس الحرارة وعصا الإلكترونية، وجرى تجهيز 14 استراحة للمنتدبين لامتحانات الثانوية العامة 7 رجال، 7 سيدات بإجمالي 450 سرير مؤثثة ومجهزة تجهيز كامل علي اعلي مستوي لتوفير سبل الراحة والمعيشة بها.

القواعد المنظمة للامتحانات

شدد محمد عقل علب مديري الإدارات ورؤساء اللجان بالتعاون والتنسيق التام والالتزام بإتباع التعليمات الوزارية والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان خاصة الكتاب الدوري رقم (22) بتاريخ 25/5/2025 م لضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب والتي جاءت أهم بنوده فيما يلي:

1- عدم حضور الطلاب إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك أو قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليم هاتفه المحمول لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، مع استثناء السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

2- تهيئة الجو النفسي للطلاب، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، وبما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

3- السادة رؤساء لجان سير الامتحان يقومون باختيار أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.

4- أهمية دور مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، مع استثناء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

5- يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2011.

6- حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

7- التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وجري اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

جدير بالذكر أن الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.