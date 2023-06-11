بشرى لعمال «مياه الشرب والصرف».. صرف مقابل نقدي للإجازات

أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بصرف مقابل نقدي للعامل مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها، موجهًا الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة لاستجابته لمطالب النقابة العامة، وخدمة العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.

الصرف الصحي

وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنّ مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اجتمع برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ووافق على تطبيق قرار صرف مقابل نقدى للعامل نظير عن الإجازات الاعتيادية التى لم يقم بها، عند انتهاء فترة خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب في مقدمتها تركه العمل أو بلوغه سن المعاش أو الوفاة على أن يتم الصرف وفقًا لأساس الأجر الشامل طبقًا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية والتي سيتم تطبيقها بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة.

الشركة القابضة لمياه الشرب

ووجه فؤاد وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مقدمتهم النقابي البارز رضا الدغيدي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأمين الصندوق النقابة العامة؛ لحرصهم على الاستجابة لمطالب النقابة العامة، ما يعزز من مكانتها عند العاملين باعتبارها المدافع الأول عن حقوقهم المشروعة والعادلة.

وأعلن رئيس النقابة أن هناك أخبارًا سارة لجموع العاملين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي سيعلن عنها فور الاتفاق على آلية تنفيذها وتطبيقها، مشيرا إلى أن ما يحدث نتاج اللقاءات والاجتماعات التى عقدها رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامه مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.