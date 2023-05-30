فريق بحثي بـ«علوم المنصورة» ينجح في تحضير مواد تزيل ملوثات الصرف الصحي

تمكن فريق بحثي بكلية العلوم جامعة المنصورة، بقيادة الدكتورة ماجدة علي عبدالعزيز عقل، رئيس قسم الكيميا الأسبق- أستاذ الكيمياء التحليلية بالكلية، من استخدام ألياف الكتان المعالجة عضويًا في إزالة الملوثات البيئية من مياه الصرف الصحي، وذلك بتحضير مواد الامتصاص الحيوي صديقة البيئة رخيصة الثمن من ألياف الكتان المنتج محليا بمصنع الكتان والزيوت بطنطًا.

وقالت الدكتورة ماجدة علي عبد العزيز عقل، رئيس قسم الكيميا الأسبق، إن الفريق تمكن من نشر هذه الدراسة حديثا «مايو 2023» في مجلة Scientific Reports أحد أهم المجلات العلمية التي تصدرها أحد أكبر دور النشر العالمية Nature Portfolio.

توصيف مواد الامتصاص الحيوي المحضرة من ألياف الكتان

وأضافت الدكتورة ماجدة عقل لـ«الوطن» أن الفريق البحثي استطاع توصيف المواد المحضرة باستخدام طرق التوصيف الحديثة مثل التحليل العنصري، التحليل الحراري، الأشعة تحت الحمراء واستخدام الرنين المغناطيسي النووي- لأول مرة- في توصيف مواد الامتصاص الحيوي المحضرة من ألياف الكتان المعدلة عضويا.

نجاح هذه المواد في إزالة الملوثات غير العضوية

وأشارت الدراسة إلى نجاح هذه المواد في إزالة ملوثات غير العضوية مثل أيونات الكروم السداسي والملوثات العضوية مثل صبغة الأليزارين الحمراء من عينات مياه الصرف الصحي الحقيقية وبنسبة تعدت 90%.

وتوجهت الدكتورة ماجدة عقل أد ماجدة عقل، بالشكر للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على دعمه المستمر للعملية التعليمية، معربة عن تطلعها لتطبيق الدراسة على نطاق صناعي واسع.