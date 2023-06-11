إقبال السياح على رحلات الغطس بالغردقة عقب استئناف الأنشطة البحرية

شهدت شواطئ الغردقة اليوم الأحد، نشاطا للرحلات البحرية وإقبالا كبيرا من السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة على رحلات الغطس، وذلك تزامنا مع قرار محافظ البحر الأحمر بعودة الأنشطة البحرية ابتداءً من اليوم بعد غلق استمر لمدة يومين.

إقبال السائحين على رحلات الغطس

وكشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، وجود إقبال كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على الرحلات البحرية وخاصة الغطس، لافتا إلى أن شواطئ الغردقة جذبت آلاف السائحين لممارسة الأنشطة البحرية المختلفة، مثل السنوركل والغطس للاستمتاع بقاع البحر ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة والشعاب المرجانية.

عودة الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة

ومن جانبه، أشار حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إلى عودة الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة، بعد غلقها ليومين بقرار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار محافظ البحر الأحمر يشمل عودة ممارسة الأنشطة البحرية بشواطئ الغردقة، عدا منطقة شعاب الشيراتون ومنطقة الشيراتون القديمة ومنطقة سندباد.

وأكد مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن قرار محافظ البحر رقم 339 لسنة 2023، تضمن تنفيذ النشاط في حدود مناطق السباحة الآمنة وممارسة الأنشطة البحرية في المواقع المخصصة لكل نشاط، سواء غوص أو سنوركلينج، مع الالتزام بوقف الصيد.