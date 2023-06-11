عاجل.. أسماء وصور أوائل الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 في القاهرة

وجه الشيخ فواز عبادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية رسالة تهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية الأزهرية، وجرى إعلان أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، إذ تصدرت القاهرة بارتفاع نسبة النجاح بين طلابها حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية دور اول 2022- 2023، على مستوى منطقة القاهرة 85%.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة (9552) طالبا وطالبة، حضر منهم (9264)، وبلغ إجمالي الناجحين (7847) بنسبة نجاح (85%) الدور الأول، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (1417).

ووجه رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، الشكر لإدارة الامتحانات بالمنطقة ورئيس كنترول الشهادة الإعدادية و للمعلمين والمعلمات ولجميع منسوبي منطقة القاهرة لما بذلوه من جهد كان له أثره الطيب في إنجاز الأعمال بدقة، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المراحل التعليمية القادمة وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها.

الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وكان الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، اعتمد النتيجة ووجه بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، والمعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

ونشرت الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة بقطاع المعاهد صور وأسماء الأوائل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية الازهرية 2023 كالتالي: