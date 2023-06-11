استقرت أسرة الإعلامية فايزة واصف على تحديد موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية فايزة واصف، التي توفيت صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية فايزة واصف

وعن موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية فايزة واصف، من المقرر أن يكون عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمصر الجديدة، ولم يتمّ تحديد موعد العزاء حتى الوقت الحالي.

وفاة الإعلامية فايزة واصف

وكان قد أعلن محمد توفيق، ابن شقيق الإعلامية فايزة واصف خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلًا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

مشوار فايزة واصف

حافظت الإعلامية فايزة واصف طوال مشوارها الإعلامي على جدية مهنتها ورسالة الإعلام وكان لها دوما العديد من المواقف التي أعلنت من خلالها جدية العمل الإعلامي وأهميته، لتؤكد دوما بأنها موهبة إعلامية استطاعت أن تحفر اسمها بتاريخ الإعلام العربي.

وقد بدأت مشوار الإذاعة عام 1963 صاحبة برنامج «حياتى» أشهر برامج حل المشكلات والذى استمر لأكثر من ثلاثين عاما، وانضمت للإذاعة والتلفزيون منذ ستينيات القرن الماضي، حيث إنها قدمت سلسلة برامج عام 1963.