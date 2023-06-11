أسرة الإعلامية فايزة واصف تقرر اقتصار العزاء على المقابر فقط

استقرت أسرة الإعلامية فايزة واصف على أن يكون مكان عزاء الراحلة على المقابر فقط، وقد وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكّداً أنَّ الأسرة قررت اقتصار العزاء على المقابر فقط.

وقال «توفيق»: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف، البقاء لله، صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق بالشيراتون، العزاء يقتصر على الجنازة لا أراكم الله مكروها».

موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية فايزة واصف

وعن موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية فايزة واصف، من المقرر أن يكون عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمصر الجديدة، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الوقت الحالي .

وفاة الإعلامية فايزة واصف

وكان قد أعلن محمد توفيق، ابن شقيق الإعلامية فايزة واصف خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، قائلًا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».