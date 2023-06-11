أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الالتحاق بمدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023، مشيرة إلى أنّ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية «مدارس الذهب»، أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات.

تفاصيل مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023، أحد بدائل الثانوية العامة، والمتخصصة في تعليم صناعة الحلي والمجوهرات وهي مدرسة حكومية مجانية مشتركة، تقبل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية، ومدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

تتيح التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي

ولفتت وزارة التعليم إلى أنّ مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023، تتيح التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي، كما تتيح فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ويحصل الطالب المقيد بالمدرسة على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، إضافة إلى توفير الزي المدرسي.

مميزات مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023

وأشارت التعليم إلى أنّه يتم منح الطالب بمدرسة الذهب والمجوهرات بعد الإعدادية 2023، ما يلي.

- شهادة دبلوم فني تكنولوچي في صناعة الحلي والمجوهرات، معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

- شهادة جودة معتمدة من شركة إيجيبت جولد.

- التعاقد مع جهة دولية أخرى لاعتماد الشهادة.

- توفير فرص عمل للطلاب المتفوقين والمميزين حسب احتياجات خطوط الإنتاج لمصنع إيجيبت جولد وقت التخرج.