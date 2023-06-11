موعد ومكان جنازة حمدي أبو جليل اليوم

كشفت تهاني أبو جليل، ‏مدير الشؤون الثقافية برئاسة إقليم القاهرة الكبرى‏ في ال‏هيئة العامة لقصور الثقافة‏، وزوجة الكاتب حمدي أبوجليل، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 56 عاما، موعد ومكان صلاة الجنازة على الكاتب الراحل.

موعد صلاة الجنازة على حمدي أبو جليل

وقالت تهاني أبو جليل عبر حسابها على فيس بوك: «إنا لله وانا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأستاذ حمدي أبو جليل، ستشيع الجنازة بعد صلاة العصر بمقابر عزبة صقر أبو جليل بالفيوم، اللهم ارحمه بما يليق بجلالك وعظمتك واغفر له واجعل مثواه الجنة، اللهم آمين».

يذكر أنّ حمدي أبو جليل، كاتب وقاص وروائي، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، بينها «قيام وانهيار الصاد شين، ويدي حجرية، ولصوص متقاعدون»، ومن بين كتبه «القاهرة جوامع وحكايات».

حصل الراحل على جائزة نجيب محفوظ عن روايته «الفاعل» من الجامعة الأمريكية في 2008، كما حصلت ترجمة روايته «قيام وانهيار الصاد شين» بترجمة همفري ديفيز، على جائزة بانيبال للترجمة في يناير الماضي.