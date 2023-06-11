عاجل.. «جنايات القاهرة» تقضي بإعدام المتهمين بإنهاء حياة تاجر في المقطم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، متهمان لإدانتهما بقتل تاجر بمنطقة المقطم لسرقة 5 ملايين جنيه منه، بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه، وقد صدَر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وأكرم عبدالمنعم إبراهيم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام أشرف.

قتل مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 44710 لسنة 2021 جنايات المقطم، قيام المتهمين في «محمود.ق، 39 عامًا، صاحب شركة»، «حمدان.إ، 43 عامًا، عامل»، في مايو من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه «أبو الحمد حمدان عباس» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك حسب ما جاء في التحقيقات.

التخلص من المديونية

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليه وذلك حتي يستطيع المتهم الأول من التخلص من المديونية المستحقة عليه والتي بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه لصالح الضحية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهمين اشتركا في جريمة القتل خوفًا من أن يلجأ المجني عليه إلى مقاضاته، فعقد العزم على ارتكاب جريمته، وألقي بالجثة في منطقة المقطم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.