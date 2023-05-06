طلعت عبدالقوي: جلسات الحوار الوطني تنطلق 14 مايو (فيديو)

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إنّ جلسات الحوار الوطني ستبدأ في الأسبوع المقبل: «على الأغلب، ستبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري، لتنعقد أيام الأحد والثلاثاء والخميس، كل يوم سنعمل على محور».

وأضاف «عبدالقوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»: «في اليوم الاول سنعمل على المحور السياسي، وسنشهد عقد 4 جلسات، جلستان بالتوازي في الساعة الحادية عشرة صباحا للساعة الثانية ظهرا، وجلستان من الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة عصرا».

عبدالقوي: عندما يستقر الأمر سنناقش الموضوعات الأكثر سخونة

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما يستقر الأمر سنناقش الموضوعات الأكثر سخونة مثل التضخم والغلاء في المحور الاقتصادي، كما سنتطرق إلى التعاونيات والمشكلات الخاصة بالاستثمار، ومباشرة الحقوق السياسية كل الموضوعات مهمة وسنناقشها، إذ إنها تتناول قضايا تخص المجتمع».

وأكد، أن الحوار الوطني ليس مكلمة لكنه يستهدف وضع علاج وروشتات لعلاج قضايا جرى تشخيصها بدقة، حيث تم تلقي أكثر من 100 ألف مقترح، وتم التعامل معها في كل المحاور المختلفة.