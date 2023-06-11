تجهيز 46 لجنة في قنا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة غدا

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، والتي ستنطلق غدا الاثنين.

ووقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الإجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، ومع مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وكذلك مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة لمراقبي الامتحانات أثناء إقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، وقطاع الكهرباء للتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائي باللجان الامتحانية، وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

46 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بقنا

وأضاف «الداودي»، أن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023، بينها لجنة للمكفوفين، وأخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» بقنا الجديدة، مؤكدا الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها في 13 يوليو المقبل.

مقار اللجان الثانوية العامة في قنا

وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بضرورة متابعة مقرات اللجان على مدار الساعة، والتأكد من توافر كل التيسيرات اللازمة، مشددا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء امتحاناتهم، موجها بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.