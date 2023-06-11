«بلاتوهات» التصوير تستقبل أفلاما جديدة.. منها لمحمد هنيدي وأكرم حسني

يتابع صناع السينما في الفترة الحالية، تصوير مجموعة كبيرة من الأعمال الجديدة التي يشارك في بطولتها عدد من نجوم السينما، حيث يتابع محمد هنيدي تصوير مشاهده في فيلم «البريمو» للمخرج سعيد حامد، وهو الفيلم الأول الذي يجمعهما معا منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، كما يشارك في الفيلم غادة عادل وعلاء مرسي.

وتقدم المخرجة أيتن أمين أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «آل شلبي»، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجمات، بينهن: ليلى علوي، ولبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وهيدي كرم.

واستأنف الفنان أكرم حسني، تصوير مشاهده في فيلم العميل الصفر للمخرج كريم العدل، والذي يعتبر البطولة السينمائية الأولى المنفردة لأكرم، وتشاركه البطولة نيللي كريم التي تستعد أيضا لمشروع سينمائي جديد بعنوان «برشامة» من إخراج خالد دياب.

اقترب فريق عمل فيلم «شقو» للمخرج كريم السبكي، على الانتهاء من تصويره، استعدادا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل ووليد فواز.

مصطفى قمر يصور الجزء الثاني من «حريم كريم»

وبعد الانتهاء من تصوير فيلم «أبو نسب»، يستعد الفنان محمد إمام إلى تجربة سينمائية جديدة بعنوان «الأستاذ» تأليف وإخراج شريف عرفة، والذي يضم عدد من الأبطال، بينهم باسم سمرة، ومحمد محمود، وبيومي فؤاد، بينما يتابع الفنان مصطفى قمر تصوير الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» بعنوان «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، ويضم عدد من أبطال الجزء الأول منهم داليا البحيري، وخالد سرحان، وبسمة، بجانب الأبطال الجدد، وهم عمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس.