تفاصيل خدمات بنك ناصر الاجتماعي.. تمويلات نقدية ومساعدات عينية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل التمويلات النقدية والمساعدات العينية التي يتيحها بنك ناصر الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك يقدم منتجات مالية وخدمات اجتماعية لمحدودي الدخل والفئات ا​​لأكثر احتياجا، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئات.

وأشارت «التضامن» عبر الموقع الرسمي لها، إلى أن خدمات بنك ناصر الاجتماعي تتمثل فيما يلي:

مساعدات عينية

يجري صرف مساعدات في صورة عينية للأفراد، والجهات المختلفة، وتتمثل في «المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع، من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم»، وتتمثل فيما يلي:

- دراجة بخارية مجهزة.

- دراجة تجر باليد أو بمحرك صغير.

- كرسي متحرك كهربائي.

- كرسي متحرك.

- أجهزة تعويضية.

مساعـدات نقدية

تساهم المساعدات النقدية، في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تتعرض إلى أزمات، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها «أسرة المريض، أسرة المسجون، الأسرة المعيلة المهجورة، الأرملة، ذوي الهمم، طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، أيتام الأبوين، الكوارث، مشروعات التخرج للطلبة نهائية».

التمويلات النقدية

تمنح للموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولا يتم منح القرض لموظفي العقود المؤقتة، إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعيين «5» سنوات.