رئيس برلمانية «مستقبل وطن» يطالب بسداد المستحقات الحكومية لدى الشركات والبنوك

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حامل راية الإصلاح في الدولة، متابعا: «نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجًا».

الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

وأوضح أشرف رشاد، أنَّه تمّ إعداد عددا من التوصيات، وبينها اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التي أقرها المجلس في قانون ربط الحسابات الختامية، قائلا: وهذه الإيرادات الحد الأدنى لما يجب تحصيله.

وطالب بأهمية سداد المستحقات الحكومية لدي بعض الشركات والبنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بالسداد، مشددًا على ضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الصناديق الخاصة بتوريد كافة الموارد من جملة الإيرادات والمحددة بـ15% للخزانة العامة للدولة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها تقر نسب أكبر من ذلك لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.

وأكّد «رشاد»، أهمية تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام لزيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها لزيادة صافي الأرباح وللحد من الخسائر، مطالبا بضرورة إصلاح الهياكل الإدارية للشركات، بما يسهم في الحد من تكبدها خسائر، وبما لا يؤثر على موازنة الدولة.

حزب مستقبل وطن

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023- 2024.

وأعلن المهندس أشرف رشاد باسم الهيئة البرلمانية للحزب معاهدة الرئيس على المساندة في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأعلن أشرف رشاد، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموازنة الجديدة، وكذلك خطة التنمية، مؤكدا أنه سيودع مضبطة المجلس باقي التوصيات.