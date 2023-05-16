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«زراعة النواب»: الموازنة الجديدة تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

كتب:

ولاء نعمه الله
02:57 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إنّ الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حجم الإنتاجية في المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، ومقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات المهمة، فضلا عن التوسع في القوافل البيطرية وتطوير الميكنة الزراعية، وزيادة أجور العاملين.

ولفت الحصري، خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023-2024، إلى أهمية تكثيف الجهود لمواجهة التداعيات والتغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة، لما لها من أولوية في الفترة الحالية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.