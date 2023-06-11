«أزهرية سوهاج»: لا شكاوى من امتحان الجغرافيا للشهادة الثانوية اليوم

قرر الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، منع تواجد الهواتف المحمولة داخل مقار اللجان الامتحانية بالشهادة الثانوية الأزهرية تماما.

جولة تفقدية ومنع الهواتف المحمولة

وبدأ «حمادي»، اليوم، جولة ميدانية بمركز توزيع الأسئلة الرئيسي، ثم بمجمع لجان معهد الروافع الابتدائي، والذي يضم لجان معاهد سوهاج والروافع والصلعا لطلاب القسم الأدبي، حيث تابع أعمال الامتحانات وتواجد لجان المتابعة وانتظام الأعمال والالتزام بكل إجراءات الأمن.

وشدد على منع تواجد الهواتف المحمولة بمقار اللجان، وتم تجميعها من الجميع في إطار منع الغش.

توفير المناخ المناسب للطلاب

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ضرورة توفير الهدوء والمناخ المناسبين لأداء الامتحانات، موجهًا التحية لجهود جميع المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية.

وأدى الطلاب اليوم الأحد امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي، وسط حالة من الهدوء وعدم وجود شكاوى بخصوص الأسئلة، حيث لم تتلق غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج أي شكاوى حتى الآن.