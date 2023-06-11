أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في 6 محافظات
كتب:
شيماء دراز
12:17 م | الأحد 11 يونيو 2023
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالمحافظات
أعلنت المناطق الأزهرية بالمحافظات، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، عقب اعتماد النتيجة في كل محافظة، وضمت قائمة الأوائل 10 مراكز أولى، حصل الطلاب فيها على نسبة نجاح تخطت 98%.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح
وتضمنت أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة مطروح ما يلي:
- ملك علي عبد المنعم، معهد مطروح النموذجي، المركز الأول بنسبة 100%.
- عمر محمود محمد بهي الدين، معهد مطروح النموذجي، الأول مكرر، بنسبة 100%.
- ملك محمد أحمد، معهد مطروح النموذجي، المركز الثاني، بنسبة 99.5%.
- إياد بريك عبد القادر، معهد مطروح النموذجي، المركز الثالث، بنسبة 99%.
- عبد الرحمن محمد أنور، معهد مطروح النموذجي، المركز الرابع، بنسبة 99%.
- أسماء محمد الصافي، معهد الحمام الابتدائي، المركز الرابع مكرر، بنسبة 99%.
- حازم سعيد عوض، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الخامس بنسبة 98,9%.
- حذيفة صبحي محمد، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز السادس، بنسبة 98,7%.
- يوسف بسام عوض، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز السابع، بنسبة 98,2%.
- رحمة سعيد أحمد، معهد مطروح الابتدائي، المركز الثامن، بنسبة 98%.
- رويدا عصام فتحي، معهد الدكتور عبد الحليم محمود، المركز التاسع، بنسبة 98%.
- عمرو محمود عوض بخاطره، معهد مطروح النموذجي، المركز العاشر بنسبة 98,9%.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية
وجاءت أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة القليوبية كالتالي:
- رشاد أحمد رشاد، المركز الأول.
- فاطمة أسامة السعيد محمد، المركز الثاني.
- ياسمين حسين عبد الغني، المركز الثالث.
- صفية السيد محمد محمد، المركز الرابع.
- يوسف فتحي عبد القوي محمد، المركز الخامس.
- مریم مسعد مبروك مرسي، المركز السادس.
- سما السيد علي عبد الحميد، المركز السابع.
- جنى ضياء محمد عبد اللطيف، المركز الثامن.
- منة الله فتحي محمد أحمد، المركز التاسع.
- محمد محمود رزق حافظ، المركز العاشر.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة كفر الشيخ
- أحمد إيهاب محمد عبد الكريم، معهد البياض الأزهري، المركز الثاني، بنسبة 99.2%.
- آدم محمد فتحي فكري كامل، معهد كفر السودان الأزهري، المركز الثالث، بنسبة 99.1%.
- الزهراء محمود محمد محمد، معهد عمر بن الخطاب الأزهري، الثالث مكرر، بنسبة 99.1%.
- خديجة محمد أبو المجد محمد، معهد بيلا الأزهري، المركز الثالث مكرر، بنسبة 99.1%.
- عبد الرحمن توفيق عبده محمد، معهد الرياض الأزهري، المركز الرابع، بنسبة 99.0%.
- أروى السيد بسيوني عبد الستار، معهد الطوال الأزهري، المركز الخامس، بنسبة 98.7%.
- أمل محمد سعد عبد الفتاح، معهد المنشأة الصغرى الأزهري، المركز الخامس مكرر، بنسبة 98.7%.
- إيثار ياسر محمد سعد، معهد القرية 61 الأزهري، المركز الخامس مكرر، بنسبة 98.7%.
- رودينا إبراهيم عبد الحميد علي، معهد كفر الطايفة الأزهري، المركز الخامس مكرر، بنسبة 98.7%.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة الإسماعيلية
- عائشة عبد الحي محمد حسن، معهد آل سهمود النموذجي، بنسبة 99.4%.
- مالك أحمد فوزي، معهد آل نوح، بنسبة 99.3%.
- فاطمة محمد محمود، معهد الشيخ زايد، بنسبة 99.2%.
- هنانس سلامة سليمان، معهد آل نوح، بنسبة 99.2%.
- روان إبراهيم محمد محمد، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، بنسبة 99.1%.
- محمود وليد محمد مرسي، معهد آل نوح، بنسبة 99.1%.
- عمر محمود رمضان، معهد التل الكبير، بنسبة 99%.
- ريماس محمد عبد العال، معهد التل الكبير، بنسبة 98.9%.
- عبد المنان محمد آية الله إسماعيل، بنسبة 98.9%.
- ريماس أحمد العوضي سليم، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، 98.8%.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في محافظة الإسكندرية
- علي علاء عبد الشهيد، معهد سموحة، بنسبة 99.27%.
- عمر أحمد يوسف، معهد سموحة، بنسبة 99.09%.
- خالد محمود عبدالقادر، معهد الإمام الحسين، بنسبة 99%.
- عمر أحمد محمد، معهد عمر الفاروق النموذجي، بنسبة 98.91%.
- خديجة محمد أحمد، معهد أبو العباس، بنسبة 98.83%.
- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، معهد براعم طيبة عربي، بنسبة 98.83%.
- رقية محمد إبراهيم، معهد كردي عبد الفتاح، بنسبة 98.64%.
- ريتاج عاطف مصطفى، معهد محمد الفاتح، بنسبة 98.64%.
- ريتاج علي عاطف، معهد مجمع محرم النموذجي، بنسبة 98.64%.
- فريدة أحمد عبدالله، معهد محمد مصطفى جاد، بنسبة 98.55%.
- ملك محمد عبدالفتاح، معهد محرم النموذجي، بنسبة 98.55%.
أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بمحافظة سوهاج
- الزهراء محمد عبد الرحمن خلف، معهد علي بن أبي طالب النموذجي، المركز الأول، بنسبة 99.64%.
- لجين علاء محمد السيد، معهد محمود عنبر النموذجي بإدارة طهطا التعليمية، المركز الأول مكرر بنسبة 99.64%.
- أحمد مدحت محمد علي، المركز الثاني، من معهد محمود عنبر النموذجي بإدارة طهطا التعليمية، بنسبة 99.36%.
- مريم عبد العظيم أحمد الزهري، معهد بهتا بإدارة المراغة التعليمية، المركز الثالث، بنسبة 98.73%.
- محمد هاني عبد العظيم عبد النعيم، معهد نجع أبو عوض الأزهري بالمراغة، بنسبة 98.64%.
- عبد الرحمن الهيثم علي، معهد علي بن أبي طالب النموذجي بنين بإدارة سوهاج التعليمية، المركز الخامس، بنسبة 98.55%.
- جنة أحمد حسن أحمد، معهد السوالم الأزهري بإدارة طهطا التعليمية، المركز السادس، بنسبة 98.45%
- ملك عباس سالم عباس، معهد السلام بشطورة بإدارة طهطا التعليمية، المركز السابع، بمجموع 98.18%.
- منة الله أشرف علي عبد الله، معهد القرامطة غرب بإدارة سوهاج التعليمية، المركز السابع مكرر، بمجموع 98.18%.
- ياسمين حمادة جاد الكريم، معهد المنشية الجديدة بإدارة البلينا التعليمية، المركز السابع مكرر، بمجموع 98.18%.