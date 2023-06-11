أعلن الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للمكفوفين بسوهاج، عقب اعتماد النتيجة وإعلانها إلكترونيا.

وحصد 5 طلاب المراكز الأولى ضمن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للمكفوفين بسوهاج، طالبتان و3 طلاب.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للمكفوفين بسوهاج من 4 إدارات تعليمية، هي جرجا وسوهاج وساقلتة، حيث كان نصيب كل إدارة طالب واحد، بينما حصدت إدارة طهطا التعليمية مركزين لمعهد بندار الكرمانية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للمكفوفين

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في سوهاج كالتالي:

- عز الدين بهاء عزالدين، المركز الأول بمجموع 410 درجة، من المعهد النموذجي بإدارة سوهاج التعليمية.

- ولاء محمد عبدالمقصود حسانين، المركز الثاني بمجموع 406 درجة من معهد بندار الكرمانية بإدارة طهطا التعليمية.

- إسلام أشرف علي، المركز الثالث بمجموع 389 درجة، من معهد الجلاوية بإدارة ساقلتة التعليمية.

- ولاء زين العابدين عبدالحميد يس، المركز الرابع بمجموع 384 درجة، من معهد بندار الكرمانية بإدارة طهطا التعليمية.

- إسلام محمد متولي توفيق، المركز الخامس بمجموع 380 درجة، من معهد جرجا بإدارة جرجا التعليمية.