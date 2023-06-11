«الداخلية» تضبط 5 آلاف قرص مخدر مع 5 أشخاص في بولاق

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسيات مختلفة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأقراص والمواد المخدرة متخذون من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (عدد 5250 قرص مخدر– كمية من مخدر الحشيش – عدد 7 هواتف محمولة– سيارتين ملك إثنين منهم - مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تحركاتهم.