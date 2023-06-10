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«الإسكان»: استمرار تسليم قطع أراض صناعية للمستثمرين في أكتوبر الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:43 ص | السبت 10 يونيو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ تسليم 205 قطع أراض صناعية، بإجمالي مساحة 414 فدانا، ويستمر في التسليم حتى منتصف أغسطس المقبل، وفق المواعيد المعلنة من الجهاز.

وزير الإسكان: تسليم 205 قطع أراضي صناعية للمستثمرين بمدينة أكتوبر

أكد الدكتور عاصم الجزار، حرص الوزارة وأجهزتها المختلفة على التيسير على المستثمرين والمصنعين بالمدن الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات، خاصة الصناعية، وخلق العديد من فرص العمل.

بدوره، أوضح المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جرى الأربعاء الماضي، تسليم قطع الأراضي من 371 : 379، كما جرى تسليم القطع من 380 : 387، الخميس الماضي، ويجري تسليم القطع أرقام (388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 399 – 400 - 401)، غدا الأحد،  والقطع من 402 : 410، يوم الاثنين، والقطع أرقام ( 411 – 412 – 414 – 415 – 418 – 419 – 422 - 423)، يوم الثلاثاء، والقطع أرقام (426 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 - 452)، يوم الأربعاء، والقطع أرقام (454 – 455 – 456 – 460 – 461 – 464 – 465 – 468 - 469)، يوم الخميس.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيجري تسليم القطع أرقام 104 : 114، يوم الأحد 18 يونيو، والقطع من 115 : 125، يوم الاثنين 19 يونيو، والقطع من 126 : 136، يوم الثلاثاء 20 يونيو، والقطع من 137 : 147، يوم الأربعاء 21 يونيو، والقطع من 148 : 157، يوم الثلاثاء 1 أغسطس، والقطع أرقام ( 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – 413 - 416)، يوم الأربعاء 2 أغسطس، والقطع أرقام (417 – 420 – 421 – 424 – 425 – 427 – 428 - 429)، يوم الخميس 3 أغسطس، والقطع من 430 : 436، يوم الأحد 6 أغسطس، والقطع من 437 : 448، يوم الاثنين 7 أغسطس، والقطع أرقام (445 – 453 – 459 – 462 – 463 – 466 – 467 – 470)، يوم الثلاثاء 8 أغسطس، والقطع من 77 : 87، يوم الأربعاء 9 أغسطس، والقطع من 88 : 98، يوم الخميس 10 أغسطس، والقطع أرقام (99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 - 163)، يوم الأحد 13 أغسطس، والقطع من 164 : 174، يوم الاثنين 14 أغسطس، والقطع من 175 : 184، يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

أكتوبر الجديدة تضم منطقة صناعية بمساحة تتجاوز 11 ألف فدان 

جدير بالذكر أن مدينة أكتوبر الجديدة تضم منطقة صناعية كبرى بإجمالي مساحات تتعدى 11 ألف فدان، إضافة لوجود المنطقة اللوجيستية والميناء الجاف لتمثل انطلاقة صناعية كبرى في المستقبل القريب.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.