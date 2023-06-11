إصابة شخصين في حادثي تصادم بالشيخ زايد

أصيب شخصان بنزيف في المخ والحالة العامة غير مستقرة بطريق المحور المركزي اتجاه أكتوبر، ونُقلا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من الرائد حسام عبد المنصف معاون أول مباحث زايد، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث ومصابين بطريق المحور المركزى اتجاه أكتوبر، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبد المنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وتبين أنه في أثناء عبور موظف 56 عاما، للطريق اصطدم به طالب 22 عاما، يقود دراجة نارية، وأثناء سقوط سائق الدراجة النارية اصطدمت به سيارة وفر قائدها هاربا، وأصيب الاثنان بنزيف وكدمات في الجسم.

ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.