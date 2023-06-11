«الداخلية»: مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية بالقطامية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء سير شخصين -أحدهما توفى متأثراً بإصابته بنزيف وكسور متفرقة بالجسم- في التجمع الخامس، اصطدمت بهما دراجة نارية لاذت بالفرار، حال عبورهم الطريق بمحل البلاغ، نتج عن ذلك إصابة المجني عليه المنوه عنها والتي أودت بحياته، وبسؤال خال المتوفى أيد ما سبق، ولم يتهم أو يشتبه في الحادث جنائياً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيا.