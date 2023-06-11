«أنت الحياة» تصل إلى محطتها السادسة في سوهاج بمشاركة 15 ألف شخص

استعرض برنامج الخبار على قناة «DMC»، تقريرا تلفزيونيا حول انطلاق فعاليات قافلة «أنت الحياة» التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في سوهاج وذلك بمشاركة 15 ألف شخص.

وأكد مصطفى سعد، مراسل قناة DMC، استمرار فعاليات القافلة التنموية الشاملة «أنت الحياة» في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وتستمر جهود الحكومة التي تشهد وتتضمن الكثير من المجالات كالصحية والتعليمية الرياضية والثقافية والتوعوية وغيرهم، مشيرًا إلى أن هناك 10 وزارات تتعاون مع بعضهم البعض لتقديم الخدمات المختلفة لجميع المواطنين منها إصدار بطاقات خاصة بالطرفين فضلا عن وجود كثير من العروض والفاعليات المخصصة للأطفال.

فاعليات مختلفة لقافلة «أنت الحياة»

وقال «سعد»، إن هناك الكثير من الفاعليات المختلفة منها تقديم برنامج خاص بالغارمين والغارمات وغيرها من الخدمات والفاعليات التي تقدمها الحكومة والوزارات للمواطنين في مركز المنشأة خاصة «حياة كريمة» التي تقدم جميع الخدمات لكل المواطنين.

وفي نفس الصدد، قالت هند جلال، مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إنه كان يتم الترتيب والتجهيز للفاعلية في سوهاج على مدار 30 يوميا ماضية، مشيرة إلى أن قافلة «أنت الحياة» تعتبر في محطتها السادسة بمحافظة سوهاج، وجاري العمل في المحافظة الخامسة البحيرة، موضحة أن هذه القافلة تابعة لحياة كريمة هدفها الدعم المجتمعي لكل الفئات والأعمار مع تقديم الخدمات المختلفة.

شركاء جدد لـ«أنت الحياة»

وأضافت، أن هناك العديد من الشركاء الجدد لـ«أنت الحياة» مثل مؤسسة مصر الخير التي انضمت بقافلة غارمين وتستهدف البحث عن حالات الغارمين الموجودين على مستوى المحافظة كلها وذلك بالتعاون مع القطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة.