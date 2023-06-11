ارتفاع إيرادات «Past Lives» بعد 8 أيام في السينمات

نجح فيلم «Past Lives» في التقدم في شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، من المركز الـ 12 إلى المركز الـ 8، محققا 197 ألف دولار بزيادة بلغت 66% عن الإيرادات التي حققها اليوم السابق والتي بلغت 25 ألف دولار، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال 8 أيام في دور العرض السينمائي 544 ألف دولار وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه في شباك التذاكر 80 ألف دولار، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني 83 ألف دولار، ولكن تراجعت لليوم الثالث لـ 68 ألف دولار، وكان التراجع الأكبر مع اليوم الرابع الذي بلغت فيه الإيرادات لـ 28 ألف دولار، قبل أن ترتفع لـ 197 ألف دولار مع اليوم الثامن في السينمات.

تفاصيل فيلم «Past Lives»

فيلم «Past Lives» من تأليف وإخراج سيلين سونج في تجربتها الإخراجية الأولى، ويجمع في بطولته كلا من جريتا لي، تيو يو، جون ماجا، وإسحاق كول، ويتبع الفيلم لم الشمل بين صديقين في مرحلة الطفولة وهما يفكران في علاقتهما وحياتهما، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي، بالإضافة إلى الدورة 73 من مهرجان برلين السينمائي الدولي.