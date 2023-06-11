هيئة الخدمات البيطرية ترفع الطوارئ وتلغي الإجازات خلال عيد الأضحى

أعلنت هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية عن رفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى وتلقي الشكاوى الخاصة بالذبائح واللحوم.

وقال الدكتور ياسر شريف عثمان، مدير إدارة التفتيش على اللحوم والدواجن والأسماك، بهيئة الخدمات البيطرية إن الهيئة تتلقى الشكاوى على مدار الساعة للإبلاغ عن مخالفات الذبح بطرق غير سليمة وخارج المجازر وذلك على الخط الساخن لوزارة الزراعة ورقمه 19561، حيث يتم متابعتها وتلقيها على مدار الساعة، كما يتبع الهيئة 27 إدارة منتشرة في المحافظات يمكن الابلاغ بها عن اللحوم غير السليمة والذبح المخالف.

إلغاء الإجازات الاعتيادية ورفع حالة الطوارئ

أضاف أنه منذ أسبوع تم إلغاء الإجازات الاعتيادية، ورفع حالة الطوارئ بين الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية وتنظيم حملات متكررة على الأسواق والمحال حيث يتم ضبط المخالفات وتحويلها للأجهزة الرقابية المعنية، مطالباً المواطنين بعدم التعامل مع المحال غير المرخصة وغير المعتمدة والمؤقتة، وكذلك شوادر بيع الأضاحي.

حملات مكثفة على الشوادر المؤقتة

أكد أن «الهيئة» أطلقت حملات مكثفة على الشوادر المؤقتة للتأكد من سلامة اللحوم والأضاحي وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط غير السليم منها والتأكد من خلوها من العيوب الجسمانية، مثل الكدمات والتشوهات والتلف.

لفت إلى أنه يتم التفتيش على اللحوم للحفاظ على البيئة من الذبح خارج المجازر، حيث يتم التأكد من عدم تلويث البيئة بالمخلفات الحيوانية والتخلص منها بطريقة صحية ومناسبة.