«التموين»: الدولة وفرت لحوما بـ195 جنيها

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن الدعم الاستثنائي المقدم للفئات الأولى بالرعاية ينتهي 30 يونيو الجاري، ويتم البت في وقفه أو مده خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، قائلا: «تمديد الدعم الاستثنائي بيكون من مجلس الوزراء وليس قرار وزارة التموين، إذ أن القرارات يتم بناؤها على ظروف اقتصادية معينة وهذا الدعم الاستثنائي ينتهي يونيو الجاري، وإن كان هناك قرار من مجلس الوزراء فله الحق في ذلك.

25 ألف رأس ماشية

تابع خلال مداخلة في برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON: «هناك نحو 36 مليون مواطن يستفيدون من الدعم الاستثنائي، ولا تزال الدولة تهتم بالشريحة الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف، وكما حدث مرتين حتى على صعيد اللحوم تعمل الدولة على زيادة معروضها بسعر 195 جنيها للكيلو، وآخرها التعاقد على 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي عبر آلية زيادة المعروض حتى تتعادل الأسعار».

الدعم الاستثنائي على التموين

وأكد أن استمرار الدعم الاستثنائي على التموين تكلفته نحو 8 مليارات جنيه، وقد يؤدي لعجز الموازنة.