«المهن السينمائية» تنعى فايزة واصف: ساهمت بإبداع راق في عرض مشكلات المجتمع

نعت نقابة المهن السينمائية رحيل الإعلامية فايزة واصف، في بيان رسمي صدر عن النقابة تحت قيادة مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب .

وجاء نص بيان نعى نقابة المهن السينمائية للإعلامية فايزة واصف «وداعا الإعلامية القديرة فايزة واصف، خبرات وإبداعات وتميز جعلتكم في مصاف الريادة الإعلامية وساهمتم بإبداع راق في الغوص بمشكلات المجتمع بالمحاولة وبذل الجهد من أجل التغلب عليها».

نقابة المهن السينمائية تنعى رحيل فايزة واصف

وتابع بيان نقابة المهن السينمائية " حياتي من العلامات المؤسسة فى الإعلام المصري والإعلام العربي فايزة واصف أيقونة إعلامية نشاطركم الأحزان ، البقاء لله ".