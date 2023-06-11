انتهاء صلاة الجنازة على الإعلامية فايزة واصف بمسجد الصديق

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الإعلامية فايزة واصف، بعد صلاة الظهر في مسجد الصديق بالشيراتون، بحضور عدد من أصدقائها وعائلتها.

عزاء الإعلامية فايزة واصف

وقد قررت أسرة الراحلة الإعلامية فايزة واصف أنَّ يقتصر العزاء على المقابر بعد دفن الراحلة فايزة واصف، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقد حرص محمد توفيق، ابن شقيق الإعلامية فايزة واصف على إعلان أخبار الوفاة والجنازة والعزاء من خلال حسابه الشخصي على «فيس بوك»، إذ كتب بعد الوفاة قائلًا: «عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله».

معلومات عن الإعلامية فايزة واصف

وتخرجت فايزة واصف فى كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع، ودخلت الإذاعة عام 1963، وحصلت على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج. ‏وقالت الإعلامية فايزة واصف مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية، إنَّها قدمت برنامج «حياتي» في التليفزيون المصري لمدة 36 عامًا، مؤكّدة أنَّها تحب هذه النوعية من البرامج لأن دراستها تعتمد بشكل كبير على محتواها.