محمد رمضان يتحمل نفقة علاج سيدة.. تركيب جهاز صدمات كهربائية لها (صورة)

تحدث الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب الأسبق، عن موقف إنساني للفنان محمد رمضان، بشأن عمل الخير، وتقديم مساهمات لصالح مرضى القلب.

محمد رمضان يتحمل نفقة علاج سيدة

ونشر جمال شعبان، صورة المريضة التي أجريت عملية جراحية بالقلب، بعدما تكفل بالعلاج الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق على الصورة قائلا، «وعدنا فأوفينا حمد الله على سلامتك، يا أخت ميرفت، تم تركيب جهاز الصدمات الكهربية الثنائي بنجاح داخل معهد القلب القومي».

شكرا خاص من جمال شعبان لـ رمضان

وأضاف: «الذي تحمل كامل نفقاته، النجم محمد رمضان، شكرا جزيلا له، شكرا لمعهد القلب القومي، بيت القلب للمصريين الغلابة، وشكر خاص لفريق كهرباء القلب بالمعهد».

تأجيل عرض فيلم «ع الزيرو»

وأعلن الفنان محمد رمضان، خروج فيلم «ع الزيرو»، أمس من سباق عيد الأضحى المقبل، بسبب عدم الانتهاء من تصوير الفيلم، وكان أخر أعماله مسلسل جعفر العمدة، الذي نافس به خلال السباق الرمضاني الماضي، وشاركه في البطولة كلا من إيمان العاصي، وهالة صدقي، ومنة فضالي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.