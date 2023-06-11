«الوزراء»: مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الاستثمار بمجال الطاقة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنَّ مصر ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في 2021، فضلًا عن استحواذها على أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجهود المحلية للتحول لمصادر الطاقة المتجددة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إنفوجراف نشره على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الجهود المحلية للتحول لمصادر الطاقة المتجددة جاءت كالتالي:

- 20% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى للكهرباء في 2022، وأكثر من 42% نسبة مستهدفة في 2030.

-7650 كيلومترا من الأراضي غير المستغلة تمن تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة

- 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفولتيه بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات.

مصر أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنَّ مصر أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، مشيرًا إلى أنَّ مصر تقدمت 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة.