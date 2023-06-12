اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، ورقياً بنظام البابل شيت، إذ يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع فى التربية الدينية والتربية الوطنية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لصحة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وإجراءات مشددة لمكافحة الغش من تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية للتأكد من عدم دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية "موبايل سماعات" للتصدي لأي محاولات غش.

783 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

يؤدي نحو 783 ألفا و52 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية امتحانات الثانوية العامة في مادتي التربية الدينية والتربية والوطنية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، والمقرر أن يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً بمادة التربية الدينية ويستمر لمدة ساعة ونصف وينتهي في الساعة العاشرة ونصف، فيما يبدأ امتحان التربية الوطنية الساعة الحادية عشرة ويستمر لمدة ساعة ونصف.

تفعيل غرفة العمليات المركزية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023، برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة وصول أسئلة الامتحانات منذ خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية حتى وصولها إلى مقرات اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، ورصد أعمال الغش أثناء فترة أداء الامتحانات.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة المواد غير المضافة للمجموع سيتم عقدها ورقياً بالبابل شيت، مشيرا أنّ امتحان التربية الدينية يتضمن أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد» ودون أسئلة مقالية، ولن يتطلب تسميع سور قرآنية في الامتحان، وتتراوح الأسئلة بين الفهم والحفظ وتكملة كلمات ناقصة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه لن يتم تسليم الطلاب كتيبات مفاهيم بامتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2023، مشيرا إلى أنّ المجلدات يتم تسليمها في المواد الأساسية فقط وليس المواد غير المضافة للمجموع.

ونوهت وزارة التعليم، بأنّ الأسئلة ستكون محكمة الصياغة ومباشرة ولا تحتاج إلى التأويل، وسيكون اختيارا واحدا فقط هو الصحيح من الاختيارات وباقي البدائل تكون علمية، لافتاً إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة ستتضمن 4 نماذج موحدة الأسئلة، والاختلاف في ترتيبها وترقيمها، أي أنّ السؤال رقم 5 قد يكون لدى طالب آخر رقم 19، لمواجهة الغش الإلكتروني وتصوير أوراق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش.