انطلاق أول فوج حج بري من ميناء نويبع البحري غدا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري، لبدء موسم سفر الحج البري حيث من المنتظر توديع 4 آلاف حاج و105 باصات «تسعة أفواج»، خلال الفترة من 12 يونيه حتى 20 يونيه من خلال رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وسينا «آيلة بحمولة 900 راكب/ 22 باص، سينا بحمولة 600 راكب/ 13 باص».

مواني البحر الأحمر

وجرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء، وإدارة المرور، لمتابعة خط سير الأتوبيسات، وحل أية مشكلات خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الاتوبيسات على ان يتم تفويج الاتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

كما جرى التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي، بضرورة تواجد عدد «2» سائق لكل باص، وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية، وكذا رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري، تصريح السفر ساري، لأكثر من 30 يوما، والالتزام بمواعيد الحجز «سفر/ عودة»، مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، التزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

ورفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع ادوية الطوارئ، والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد عدد «2» سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء، وعدد سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع تواجد «5» أطباء، متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة، انتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن.

حجاج بيت الله الحرام

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج وذلك بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتيسير كل الاجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.