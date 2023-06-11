أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 في أسوان

أعلن الدكتور سيد حسن، مدير عام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسوان للعلوم الدينية والعربية، أسماء العشر الأوائل في الشهادة الابتدائية بالدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 78%.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسوان

وتنشر «الوطن» أسماء الطلاب الأوائل بالشهادة الابتدائية في مختلف إدارات أسوان التعليمية كالتالي:

- عمار رمضان رزق بدوي السيد، الأول، بمجموع 99.5%.

- بتول أيمن محمد كريم مصطفى، الثاني، بمجموع 99.1%.

- جنى أحمد محمد سنا أحمد، الثاني مكرر، بمجموع 99.1%.

- عبد الله أحمد محمد كمال عباس، الثاني مكرر، بمجموع 99.1%.

- مؤمن علي حسين علي إبراهيم، الثاني مكرر، بمجموع 99.1%.

- مريم سراج عبد الجليل عبد القادر، السادس، بمجموع 98.8%.

- فاطمة محمود بدري عبد السيد، السابع، بمجموع 98.5%.

- معاذ أحمد عطيتو عبد الرحيم علي، السابع مكرر، بمجموع 98.5.

- آية كامل محمد جاهين، الثامن، بمجموع 98.4%.

- رهف مصطفى عوض جودة، الثامن مكرر، بمجموع 98.4%.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسوان

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة أسوان برقم الجلوس من هـنـا، حيث يكتب الطالب اسمه رباعيا والمرحلة الابتدائية لتظهر النتيجة والمنطقة التعليمية.