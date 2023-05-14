كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. اعرف الخطوات

«بوابة مصر الرقمية»، واحدة من المواقع التي تتيح خدمات إلكترونية عدة، في جميع القطاعات، سواء الشهر العقاري، أو التوثيق، أو التموين، وغيرها من الخدمات التي مكنت جميع المواطنين من إنهاء مصالحهم وخدماتهم «إلكترونيًا» دون الخروج من المنزل والذهاب إلى المصالح الحكومية المختلفة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية في مايو 2023.

كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية في مايو 2023.. اعرف الخطوات

1- تبدأ خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية في مايو 2023، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- تظهر لك الصفحة الرئيسية لبوابة مصر الرقمية، اضغط على «إنشاء حساب جديد».

3- سجل البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة.

- اسم الأم الأول، وغيرها من البيانات الأساسية.

- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

4- بعد ذلك سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

7- أدخل كود التفعيل المكون من 6 أرقام بالرسالة المرسلة.

8- قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك، والتي يجب ألا تقل عن 8 أحرف.

9- أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تتمكّن من الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر بوابة مصر الرقمية في شهر مايو 2023، والتي تضم: «خدمات الأحوال المدنية، خدمات السجل التجاري، خدمات التأمين الاجتماعي، خدمات الضرائب العقارية، خدمات التموين»، وغيرها من الخدمات الأخرى.