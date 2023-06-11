رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الدستور»: لا مانع من زيادة أعضاء النواب مع مراعاة المحددات الدستورية

كتب:

سحر عزازي
07:25 م | الأحد 11 يونيو 2023
الحوار الوطني - أرشيفية

الحوار الوطني - أرشيفية

أكد محمد عبد الرحمن موسى ممثل حزب الدستور، أنه لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن يجب أن تراعى المحددات الدستورية.

التفرغ لعضوية المجلسين

وقال، إن التفرغ أمر ضروري حتى يكرس العضو كامل طاقته لقضاء مهامه وحتى لا يحدث أي تعارض قد يضع العضو في دائرة الشك حول استغلال النفوذ، مضيفا: «بالنسبة لمجلس الشيوخ لا يرى الحزب ضرورة في زيادة أعضائه وفقا لدوره الاستشاري».

تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان

وأكد ممثل حزب الدستور، على ضرورة إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حتى يستطيع الأعضاء القيام بمهامهم، وإلا سوف يصبح تمثيل الشعب بالبرلمان للقادرين فقط ولمن استطاع إليه سبيلا .

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

اقرأ المزيد:

عضو «أمناء الحوار الوطني»: يجب التعامل مع مسألة تفرغ أعضاء البرلمان بحكمة

طلعت عبدالقوي يكشف تفاصيل أهم محاور جلسات الحوار الوطني اليوم

انطلاق جلسات حرية تداول المعلومات و«تفرغ النواب» ضمن الحوار الوطني

عضو بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني يستهدف نظاما انتخابيا محفزا لمشاركة سياسية أوسع

«النواب والشيوخ» في الحوار الوطني.. شرط تفرُّغ الأعضاء ومطالب بزيادة المقاعد

الحوار الوطني يناقش «التمثيل النيابي وحرية المعلومات».. وتأجيل «العمل الأهلي»
بقلم سحر عزازي