«الدستور»: لا مانع من زيادة أعضاء النواب مع مراعاة المحددات الدستورية

أكد محمد عبد الرحمن موسى ممثل حزب الدستور، أنه لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن يجب أن تراعى المحددات الدستورية.

التفرغ لعضوية المجلسين

وقال، إن التفرغ أمر ضروري حتى يكرس العضو كامل طاقته لقضاء مهامه وحتى لا يحدث أي تعارض قد يضع العضو في دائرة الشك حول استغلال النفوذ، مضيفا: «بالنسبة لمجلس الشيوخ لا يرى الحزب ضرورة في زيادة أعضائه وفقا لدوره الاستشاري».

تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان

وأكد ممثل حزب الدستور، على ضرورة إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالبرلمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حتى يستطيع الأعضاء القيام بمهامهم، وإلا سوف يصبح تمثيل الشعب بالبرلمان للقادرين فقط ولمن استطاع إليه سبيلا .

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.