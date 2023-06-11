نائب التنسيقية: حرية تداول المعلومات حق للمواطن وليس منحة

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان، وهي المعيار الذي من خلاله يتم تحديد مستوى الملف.

وتابع فريد، خلال كلمته بجلسة لجنة الحقوق والحريات ضمن المحور السياسي، أن دستور مصر يرسخ هذا الحق وبالتالي مسألة تداول المعلومات حق إنساني وليس منحة تضمنها الدولة للمواطنين.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا الحق تم العمل عليه من الحكومة، وأيضا المجتمع المدني بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية. ‏

ضرورة وجود تشريعات مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات

وتابع أن الأمر يكمن في البنية التشريعية؛ إذ توجد مجموعة متفرقة من القوانين المتعلقة بهذا الحق، ولكنها تواجه عددا من المشكلات، مشيرا إلى ضرورة وجود تشريعات مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات.

وأوصى نائب التنسيقية، بضرورة عمل أثر تشريعي لمنظومة تداول المعلومات لسد أي فراغ تشريعي قد يعرقل هذا الحق.